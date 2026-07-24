Scafati: Nunzia Pisacane entra in Fratelli d’Italia

“Oggi desidero condividere una decisione importante, maturata con convinzione e senso di responsabilità. Negli ultimi anni ho sempre sostenuto Fratelli d’Italia, rispondendo con convinzione all’invito dell’onorevole Denis Nesci, che mi ha coinvolto in ogni appuntamento elettorale, riconoscendo il mio impegno sul territorio anche quando non ero ancora formalmente iscritta al partito. Il mio ingresso in Fratelli d’Italia rappresenta il naturale approdo di un percorso politico e amministrativo costruito con coerenza, nel segno della serietà, della partecipazione e della vicinanza ai cittadini. Questa scelta si inserisce in un progetto politico più ampio, fortemente voluto dal Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, e dall’onorevole Denis Nesci, che stanno costruendo una sempre più stretta sinergia sui territori con l’obiettivo di rafforzare e radicare ulteriormente Fratelli d’Italia, valorizzando il contributo degli amministratori locali e aprendosi anche a quanti provengono da esperienze civiche, nella convinzione che competenza, credibilità e buon governo siano valori capaci di andare oltre le appartenenze. È proprio in questo progetto che mi riconosco: un percorso che punta a far crescere Fratelli d’Italia attraverso il coinvolgimento delle migliori energie dei territori, mettendo al centro i bisogni delle comunità e una classe dirigente capace di dare risposte concrete. Farò parte dell’amministrazione Aliberti con spirito di collaborazione, contribuendo attivamente al miglioramento della nostra città. La mia adesione non nasce da logiche di opportunità, ma dalla volontà di contribuire con ancora maggiore determinazione a un progetto politico serio, radicato e credibile, che guarda al futuro della nostra comunità e del nostro territorio. Ringrazio l’onorevole Denis Nesci per la fiducia dimostratami in questi anni e il Viceministro Edmondo Cirielli, che ha voluto la mia adesione in qualità di amministratore, contribuendo a rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia a Scafati. Con entusiasmo e spirito di servizio inizio questo nuovo percorso, certa che insieme potremo continuare a costruire una comunità più forte e un futuro migliore”