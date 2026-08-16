Battipaglia. Pierro (FnV): italiano accoltellato da marocchino, remigrazione subito

“Nella notte di Ferragosto, nel centro di Battipaglia, in provincia di Salerno, un ragazzo italiano di 15 anni è stato ferito alla schiena con un’arma da taglio da un 16enne di origine marocchina. Un atto di violenza grave e inaccettabile. Colpire alle spalle è, se possibile, ancora peggio. La dinamica, ancora in fase di ricostruzione, è partita da una lite tra i due minorenni e si è poi allargata a una rissa che ha coinvolto più di venti ragazzi, tra giovani marocchini e battipagliesi, in una zona centrale e affollata della città. Di certo non abbiamo bisogno di importare anche chi porta con sé un retaggio culturale in cui la delinquenza e la violenza sono strumenti normali di affermazione. Quando si guardano le tabelle dei reati, specialmente quelli compiuti con armi da taglio, la presenza sproporzionata di stranieri è un dato di fatto. Chissà perché. L’unica risposta seria è la remigrazione. Chi arriva in Italia e porta con sé questa mentalità deve tornare nel proprio Paese. Subito. Senza sconti e senza retorica”. Così il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, Attilio Pierro.
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