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Fiato sospeso per Heinz, si teme l’interessamento dei legamenti

  • Agosto 16, 2026
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Fiato sospeso per Heinz, si teme l’interessamento dei legamenti

SALERNO – Dopo la cocente delusione in Coppa Italia e 48 ore di riposo assoluto con- cesso da mister Serse Cosmi, la Salernitana riprenderà gli allenamenti. La squadra gra- nata tornerà al lavoro domani pomeriggio alle 18:15, al centro sportivo Mary Rosy, per iniziare la preparazione in vista dell’esordio in campionato contro il Sorrento, in pro- gramma lunedì prossimo alle 21 tra le mura amiche. A tenere in apprensione lo staff tec- nico, però, sono soprattutto le condizioni di Heinz (nella foto). Il difensore è uscito dal campo nel finale di Salernitana-Scafatese a causa di una distorsione al ginocchio. Al ter- mine della partita, per l’ex Casertana è stato necessario applicare del ghiaccio ed abban-

donare l’Arechi in stampelle. Il centrale è ap- parso claudicante e dovrà inevitabilmente sottoporsi a ulteriori esami strumentali per valutare con precisione l’entità dell’infortu- nio. Se malauguratamente gli esami accer- tassero un interessamento dei legamenti i tempi di recupero sarebbero lunghissimi e la stagione del difensore sarebbe compro- messa. In ogni caso appare difficile che Heinz potrà essere a disposizione per l’esordio con- tro il Sorrento in un match che vedrà anche l’assenza di Tascone per squalifica. Nel frat- tempo, la squadra di Cosmi domani ripren- derà il lavoro al Mary Rosy con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili al primo appuntamento ufficiale della stagione.

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