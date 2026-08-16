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Maraio (Psi): grandi conquiste con socialisti centrali

  • Agosto 16, 2026
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Maraio (Psi): grandi conquiste con socialisti centrali

La sinistra ha vinto e ha cambiato davvero il Paese quando la tradizione socialista è stata centrale. Le grandi conquiste sociali e civili dell’Italia portano anche l’impronta decisiva dei socialisti. È una lezione della storia che vale ancora oggi”. Lo dichiara Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi, in occasione dei 134 anni dalla nascita del Partito Socialista Italiano, a margine di una iniziativa a Scario, in provincia di Salerno. “Non esiste in nessuna parte del mondo un centrosinistra forte senza una componente socialista e riformista. Vale anche per l’Italia: ricostruire una presenza socialista autorevole significa rafforzare il centrosinistra e dargli idee, cultura di governo e capacità di parlare alla società che cambia. È questa la sfida di Avanti Psi”, conclude.

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