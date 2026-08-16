Morra (Anci Campania), ‘va raccolto appello del sindaco di Pozzuoli’

“L’appello del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni va raccolto. Anci Campania farà la propria parte coinvolgendo e sensibilizzando i sindaci del territorio, ma davanti a un’emergenza di questa portata serve la collaborazione di tutti”. Lo dice Francesco Morra, presidente di Anci Campania, intervenendo sulle difficoltà abitative delle famiglie puteolane costrette a lasciare le proprie case. “Dobbiamo aiutare concretamente i cittadini di Pozzuoli che stanno vivendo giorni difficili e che chiedono semplicemente di poter tornare quanto prima a una condizione di normalità. I Comuni – spiega – possono costruire una rete di solidarietà e Anci Campania è pronta a favorirla, a partire dalla disponibilità di alloggi nei territori vicini”. “È indispensabile – aggiunge – che continui la forte collaborazione che è già in atto tra Comuni, Regione Campania e Governo, ciascuno per le proprie competenze. Un lavoro istituzionale importante che, di fronte a una situazione straordinaria, deve proseguire con la stessa determinazione e rafforzarsi anche in questa direzione, per dare risposte concrete soprattutto sul fronte abitativo”. “Anci Campania – conclude Morra – è al fianco del sindaco Manzoni e della comunità puteolana. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per sostenere questa richiesta e favorire la collaborazione tra i Comuni”.