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Salerno, lite in piazza Vittorio Veneto
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Salerno, lite in piazza Vittorio Veneto

  • Agosto 16, 2026
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Salerno, lite in piazza Vittorio Veneto

Ore 20:00. Violenta lite fisica tra due persone nei pressi della chiesa di Piazza Vittorio Veneto.

L’intervento è stato immediato grazie alla segnalazione al 113 da parte di passanti e viaggiatori. Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria insieme ad ANPANA Official ODV di Salerno che ha telefonato per allertare le forze dell’ordine.

La situazione è stata sedata in breve tempo.
Al momento nessuna delle persone coinvolte ha sporto denuncia né ha richiesto cure mediche.

La zona della stazione è ad alta frequentazione e oggetto di controlli costanti da parte delle Forze dell’Ordine come da dispositivo interforze della prefettura

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