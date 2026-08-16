Salerno, lite in piazza Vittorio Veneto

Ore 20:00. Violenta lite fisica tra due persone nei pressi della chiesa di Piazza Vittorio Veneto.

L’intervento è stato immediato grazie alla segnalazione al 113 da parte di passanti e viaggiatori. Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria insieme ad ANPANA Official ODV di Salerno che ha telefonato per allertare le forze dell’ordine.

La situazione è stata sedata in breve tempo.

Al momento nessuna delle persone coinvolte ha sporto denuncia né ha richiesto cure mediche.

La zona della stazione è ad alta frequentazione e oggetto di controlli costanti da parte delle Forze dell’Ordine come da dispositivo interforze della prefettura