Vibonati, Diciassettenne scende dal bus e viene investito, è grave

ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli un ragazzo di 17 anni investito lungo la strada statale 18, a Villammare, nel comune di Vibonati, in provincia di Salerno. Il giovane è stato travolto da un’autovettura dopo essere sceso da un autobus. Nell’impatto ha riportato una frattura di tibia e perone e una lesione al fegato. Trasportato in un primo momento all’ospedale di Sapri dai sanitari del 118, è stato successivamente trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Vibonati. La conducente dell’auto si è fermata subito dopo il fatto, il veicolo è stato posto sotto sequestro.