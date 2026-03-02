Assomare Italia – Fenailp: Carburante agevolato, disparità a Salerno

L’associazione di categoria Assomare Italia – Fenailp Turismo, che riunisce 35 aziende del comparto del noleggio nautico professionale, segnala il perdurare di una grave anomalia nell’applicazione delle agevolazioni sul carburante previste dal D.lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), con particolare riferimento al punto 3 della Tabella A. Nonostante il possesso di regolari autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici, diversi operatori associati stanno riscontrando, di fatto, l’impossibilità di accedere al carburante agevolato, senza che siano state fornite motivazioni chiare o risposte formali alle numerose sollecitazioni inviate nel tempo. Una situazione che appare ancora più paradossale se si considera che imbarcazioni provenienti da altri dipartimenti riescono regolarmente a effettuare rifornimento usufruendo delle agevolazioni previste, determinando così una evidente alterazione delle condizioni di mercato e della concorrenza, a danno delle imprese locali operanti su Salerno. «Ci troviamo di fronte a una disparità di trattamento inaccettabile che penalizza esclusivamente le aziende del territorio, pur in presenza di autorizzazioni valide e di un quadro normativo che dovrebbe garantire uniformità di applicazione. In uno spirito di collaborazione istituzionale, chiediamo da tempo un chiarimento definitivo che, ad oggi, non è mai arrivato», dichiara il presidente di Assomare Italia–Fenailp Turismo Davide Di Stefano. Di Stefano ricorda inoltre che nel luglio 2025 si è svolto un incontro ufficiale con la dirigenza competente, nel corso del quale era stata assicurata una rapida risoluzione della problematica. «A quell’incontro non sono però seguiti atti formali né risposte alle successive comunicazioni inviate via PEC, lasciando le imprese in una condizione di totale incertezza», sottolinea. La questione assume una rilevanza strategica alla luce della programmazione della stagione turistica 2026, attualmente in fase di definizione. L’impossibilità di accedere al carburante agevolato impedisce alle aziende di predisporre correttamente listini, tariffe e offerte commerciali, con inevitabili ripercussioni sull’intera filiera turistica. Un tema ancora più urgente se si considera il significativo incremento dei flussi turistici previsto su Salerno a partire da marzo 2026, che richiede certezze operative e condizioni di concorrenza eque per consentire al comparto nautico di contribuire pienamente allo sviluppo economico e occupazionale del territorio. «Ribadiamo la necessità di un intervento chiarificatore immediato da parte delle istituzioni competenti affinché venga ripristinata una corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla legge e garantite pari condizioni a tutte le imprese, nel rispetto delle regole e del mercato», conclude Di Stefano.