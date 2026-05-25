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De Luca al 59%, Marenghi al 15%

  • Maggio 25, 2026
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De Luca al 59%, Marenghi al 15%

Nella seconda proiezione del consorzio Opinio per Rai (campione 11%) si conferma il vantaggio incolmabile di Vincenzo De Luca sugli altri candidati a sindaco di Salerno. De Luca è accreditato del 59,3%, seguito al 15 dal candidato di centrodestra Gherardo Maria Marenghi. Terza piazza al momento per Franco Massimo Lanocita (M5s-Avs) al 14%.

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