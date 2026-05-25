De Luca al 59%, Marenghi al 15%

Nella seconda proiezione del consorzio Opinio per Rai (campione 11%) si conferma il vantaggio incolmabile di Vincenzo De Luca sugli altri candidati a sindaco di Salerno. De Luca è accreditato del 59,3%, seguito al 15 dal candidato di centrodestra Gherardo Maria Marenghi. Terza piazza al momento per Franco Massimo Lanocita (M5s-Avs) al 14%.
Categorie
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco