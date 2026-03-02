Banca Monte Pruno, Giovani e Futuro

Nella giornata di sabato, 28 febbraio, 13 giovani dipendenti della Banca Monte Pruno hanno partecipato a Roma al laboratorio conclusivo della prima edizione di “Campus On Air”, un percorso formativo promosso da Federcasse. Il programma, articolato in 8 webinar tenutisi da marzo a dicembre 2025, ha posto l’attenzione su temi strategici per il futuro del Credito Cooperativo. I partecipanti della Banca, nelle persone di: Salvatore Antignano, Annamaria Carimando, Jessica Cuozzo, Annunziata di Verniere, Vincenzo Dodaro, Alessia Ferro, Fabio Giarletta, Santino Landi, Umberto Mazzali, Mariangela Tropiano, Fabio Truono, Giuseppe Visconti e Roberta Zollo hanno preso parte a tutti gli appuntamenti previsti, distinguendosi per presenza e continuità: con 13 giovani su circa 50 partecipanti nella giornata conclusiva, la BCC è risultata la più rappresentata nell’ambito dell’iniziativa. La partecipazione non si è limitata alla frequenza dei laavori, ma si è caratterizzata per un contributo attivo, attraverso la presentazione di progetti, interventi e momenti di confronto che hanno alimentato il dibattito e arricchito il percorso formativo. Un’esperienza che conferma l’attenzione della Banca Monte Pruno verso la crescita professionale delle proprie risorse e verso un modello di banca cooperativa fondato su competenza, partecipazione e visione condivisa.Al rientro in sede dei suoi ragazzi il Direttore Generale Cono Federico, soddisfatto ed orgoglioso, ha dichiarato: “La partecipazione dei nostri giovani colleghi al percorso “Campus On Air” rappresenta molto più di una presenza numerica significativa. È la testimonianza concreta di una scelta strategica: investire sulle persone per rafforzare il futuro della nostra Banca e del Credito Cooperativo. Essere la realtà più rappresentata nella giornata conclusiva, con 13 giovani su circa 50 partecipanti complessivi, non è un dato casuale. È il frutto di una cultura aziendale che mette al centro la formazione, la responsabilità e la crescita condivisa. I nostri collaboratori non si sono limitati ad ascoltare: hanno portato idee, progetti, contributi qualificati, dimostrando maturità professionale e senso di appartenenza. Per noi la formazione non è un adempimento formale, ma un investimento strutturale. Significa preparare una nuova generazione di professionisti capaci di coniugare competenza tecnica, spirito cooperativo e attenzione autentica ai territori. Significa costruire continuità, consolidare valori e allo stesso tempo aprirsi con coraggio all’innovazione. Vedere tanti giovani della Banca Monte Pruno protagonisti di un percorso promosso da Federcasse ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci rafforza nella convinzione che il futuro del Credito Cooperativo passa attraverso il talento, la passione e la responsabilità delle nuove generazioni. Banca, giovani e futuro non sono tre parole accostate per caso: sono un impegno concreto che rinnoviamo ogni giorno, con visione, coerenza e fiducia.”