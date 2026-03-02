Faggiano: 1 mese di stop. Comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro

Dopo il censurabile show alLamberti,Faggiano(nellafoto) ciè ricascato domenica scorsa all’Arechi. Il ds della Salernitana infatti è stato inibito dal giudice sportivo fino al prossimo 2 aprile “per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta ir- riguardosa nei confronti del IV Uffi- ciale, in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spo- gliatoi, urlava frasi irrispettose nei confronti del medesimo per conte- starne l’operato; per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irri- guardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, at- tendeva la squadra arbitrale mo- strando loro le immagini di un’azione sul cellulare e proferendo ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato; per avere, successivamente, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto im- pediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi e, solo dopo che il IV Ufficiale riusciva ad aprire la porta e che tutta la squadra arbitrale era entrata, ne sbatteva con forza il battente. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese, da una parte, la gravità della condotta tenuta e, dall’altra, le scuse porte dal sig. Faggiano nell’im- mediatezza dei fatti, ritenuta la conti- nuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a”.