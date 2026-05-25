Exit pool Noto: De Luca tra il 55& e il 60%

Exit Pool Noto: De Luca tra il 55 e 60%, al secondo posto è testa a testa tra Lanocita e Marenghi che sono sul 15&. Poi Zambrano tra al 5% e il 10%. Ventura lotta per raggiungere il 3% ed entrare in Consiglio. Nel centrodestra bene Forza Italia, Progressisti per Salerno con il boom di Savastano e Loffredo. A Testa Alta vola Alessandro Ferrara Se i risultati saranno confermati verso le 18 De Luca salirà al Comune