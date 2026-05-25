Exit pool Noto: De Luca tra il 55& e il 60% - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Exit pool Noto: De Luca tra il 55& e il 60%
Banconote false vendute su Telegram, 12 arresti
Qualità della vita: Campania bocciata, male Salerno
Piazza della Libertà, 14enne aggredito da “branco” di coetanei
Extra

Exit pool Noto: De Luca tra il 55& e il 60%

  • Maggio 25, 2026
  • 0
  • 175
  • 1 Min Read
Exit pool Noto: De Luca tra il 55& e il 60%

Exit Pool Noto: De Luca tra il 55 e 60%, al secondo posto è testa a testa tra Lanocita e Marenghi che sono sul 15&. Poi Zambrano tra al 5% e il 10%. Ventura lotta per raggiungere il 3% ed entrare in Consiglio. Nel centrodestra bene Forza Italia, Progressisti per Salerno con il boom di Savastano e Loffredo. A Testa Alta vola Alessandro Ferrara Se i risultati saranno confermati verso le 18 De Luca salirà al Comune

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Extra

Bravi ma in difficoltà economiche? Ecco cento

di Marta Naddei­­­Il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione nel territorio della

Liberato Gibboni
Settembre 12, 2012
Extra

BUON ANNO RAGAZZI

di Ambrogio IettoSalerno e i centri più popolosi della provincia&nbsp; salutano

Liberato Gibboni
Settembre 12, 2012
Extra

197 penne celebrano la storia di Salerno

Soltanto 197 esemplari, pennino e particolari in oro massiccio, decorazioni uniche,

Liberato Gibboni
Settembre 12, 2012
Extra

Studente disabile iscritto al Focaccia dopo il

di Marco Rarità « La burocrazia non può “sorpassare” la cultura

Liberato Gibboni
Settembre 13, 2012
Extra

La pioggia non ferma la grande fede

« Portiamo San Matteo nelle nostre case, insieme a lui formiamo

Liberato Gibboni
Settembre 13, 2012