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Piazza della Libertà, 14enne aggredito da “branco” di coetanei
Cronaca Salerno

Piazza della Libertà, 14enne aggredito da “branco” di coetanei

  • Maggio 25, 2026
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Piazza della Libertà, 14enne aggredito da “branco” di coetanei

Un altro episodio di violenza in Piazza della Libertà a Salerno: in sette contro uno, a calci e pugni, senza un motivo scatenante mettendo a rischio la vita di un ragazzino di 14 anni che stava semplicemente passeggiando.

 

Il giovanissimo  rimasto vittima di coetanei a caccia di passatempi difficilmente commentabili oggi ha il labbro spaccatolividi dappertutto e una ferita che guarirà col tempo: quella nell’anima, quella paura di uscire a far due passi, col timore di imbattersi in altri balordi inferociti.

Secondo il racconto della mamma della vittima, il figlio e i suoi amici sono stati seguiti sulla discesa che costeggia il parchetto giochi da un altro gruppo di adolescenti – sembra non nuovi a questo genere di azioni – e ad interrompere quello che poteva diventare un pestaggio sommario, l’intervento di alcuni passanti adulti alla vista dei quali i violenti si sono dileguati.

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