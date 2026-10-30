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“Signori si parte” alla scoperta della Campania: da Salerno al Vallo di Diano

  • Ottobre 30, 2026
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“Signori si parte” alla scoperta della Campania: da Salerno al Vallo di Diano

Dalla bellezza di Salerno ai borghi del Vallo di Diano, la nuova puntata di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, condotto da Stefania Capobianco, accompagna i telespettatori alla scoperta di una Campania sorprendente, attraverso un itinerario che intreccia storia, natura e tradizioni.

Il viaggio prende il via da Salerno, dove il maestoso Castello di Arechi regala una straordinaria vista sulla città, sul porto e sul litorale. Da qui, il racconto prosegue sui binari a bordo dello storico ETR 252 “Arlecchino”, autentico gioiello dell’ingegneria ferroviaria italiana, protagonista di un viaggio che rievoca il fascino di un’epoca e celebra il patrimonio ferroviario del nostro Paese.

L’itinerario conduce a Sicignano degli Alburni, tra le atmosfere del borgo e le testimonianze del suo passato medievale, per poi lasciare spazio all’avventura con un’emozionante esperienza di rafting, immersi nella natura incontaminata del territorio.
Il viaggio prosegue lungo le suggestive curve di Campostrino, per poi lasciare spazio all’avventura con un’emozionante esperienza di rafting. La tappa successiva è Padula, dove la maestosa Certosa di San Lorenzo, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, offre l’occasione per scoprire uno dei complessi monumentali più importanti d’Italia.

Non mancano gli incontri con le eccellenze locali, i sapori della tradizione enogastronomica e le espressioni dell’artigianato artistico, testimonianze di un’identità che continua a tramandarsi e a rinnovarsi nel tempo.
Il viaggio si conclude ad Atena Lucana, tra testimonianze storiche e arte contemporanea, completando un itinerario alla scoperta della ricchezza culturale e paesaggistica del Vallo di Diano. Un percorso che attraversa luoghi, epoche e tradizioni, raccontando una Campania autentica e sorprendente, dove il passato incontra il presente e ogni tappa diventa un’occasione per riscoprire le bellezze del territorio, nel segno di un turismo lento e consapevole.

“Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” è prodotto da DirAmare, scritto e condotto da Stefania Capobianco e realizzato in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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