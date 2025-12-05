Ance Campania, Angelo Lancellotti nuovo presidente

Angelo Lancellotti è il nuovo presidente dell’Associazione dei costruttori edili della Campania. L’elezione, all’unanimita’, e’ arrivata nel corso dell’assemblea delle Associazioni territoriali della Campania, che si e’ svolta a Palazzo Ruffo della Scaletta. Il nuovo presidente dell’Ance Campania succede a Luigi Della Gatta e restera’ in carica quattro anni.
Lancellotti, napoletano, 59 anni, e’ laureato in Ingegneria Edile Civile ed e’ costruttore di quarta generazione, con un lungo impegno associativo. E’ presidente uscente dell’Associazione dei costruttori di Napoli ed e’ stato anche presidente della Cassa Edile di Napoli, due volte vice presidente dell’Associazione napoletana degli imprenditori edili e componente della Giunta dell’Unione Industriali di Napoli.