Ance Campania, Angelo Lancellotti nuovo presidente - Le Cronache Campania
Edicola

Notizie Flash!

Appalto ascensori tribunale Salerno, a giudizio imputati
Rivolta contro Mastella
Fico, per la Giunta valzer di nomi
Faggiano: sms di Iervolino per confermare Raffaele
Campania

Ance Campania, Angelo Lancellotti nuovo presidente

  • Dicembre 5, 2025
  • 0
  • 78
  • 1 Min Read
Ance Campania, Angelo Lancellotti nuovo presidente

Angelo Lancellotti è il nuovo presidente dell’Associazione dei costruttori edili della Campania. L’elezione, all’unanimita’, e’ arrivata nel corso dell’assemblea delle Associazioni territoriali della Campania, che si e’ svolta a Palazzo Ruffo della Scaletta. Il nuovo presidente dell’Ance Campania succede a Luigi Della Gatta e restera’ in carica quattro anni.

Lancellotti, napoletano, 59 anni, e’ laureato in Ingegneria Edile Civile ed e’ costruttore di quarta generazione, con un lungo impegno associativo. E’ presidente uscente dell’Associazione dei costruttori di Napoli ed e’ stato anche presidente della Cassa Edile di Napoli, due volte vice presidente dell’Associazione napoletana degli imprenditori edili e componente della Giunta dell’Unione Industriali di Napoli.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Campania

prova

prova prompei

Liberato Gibboni
Ottobre 5, 2015
Campania

Pompei: Don Luigi Merola cede ad una

I proclami di Don Luigi si risolvono a tavola con un

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Il Sindaco Renato Natale In visita

E’ stata una mattinata molto densa quella che il Sindaco Anticamorra

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Publiparking il ticket si pagherà fino

Tiene ancora banco la questione della sosta a pagamento su aree

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015
Campania

Pompei: Santa Cascone parla solo nella “sua

A Pompei, l’informazione è per pochi eletti. Ed è così che

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2015