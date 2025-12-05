Salerno: sabato l’albero gigante illumina Piazza Portanova

Entrano nel vivo le festività a Salerno. Sabato 6 dicembre, alle 17, Piazza Portanova accoglierà la tradizionale accensione del maxi albero di Natale, uno dei simboli più attesi delle Luci d’Artista.

A darne conferma è il sindaco Vincenzo Napoli, che sottolinea come l’iniziativa contribuirà a rendere “ancora più magica e attrattiva” l’atmosfera natalizia in città. Un appuntamento che, come ogni anno, richiamerà famiglie, visitatori e curiosi pronti a dare ufficialmente il via al periodo più luminoso dell’anno.