Altra tegola sulla Salernitana: Ordinanza di rimozione degli abusi edilizi al Mary Rose

Dopo il blitz dei vigili urbani e dei tecnici del Comune di Pontecagnano al centro sportivo della Salernitana Maria Rosaria, ecco che arriva l’ordinaza del sindaco Lanzara. Ordinanza notificata ai tre proprietari della struttura che rappresenta il quartier generale della società granata. Il sindaco ha concesso 45 giorni per sanare gli illeciti abusi rilevati, in particolare l’attenzione è rivolta soprattutto ai container che sono sistemati nella struttura. Può darsi che l’ordinanza, non ancora pubblicata, contenga ulteriori disposizioni. La vicenda nasce da una denuncia alla Procura della Repubblica da parte di Teodoro Tascone, in nome e per conto di alcuni suoi clienti, probabilmente proprietari di terreni limitrofi e comunque della zona cui è stato bocciato qualche intervento edilizio. re.cro.