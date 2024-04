Loffredo: Santa Teresa, al via oggi gli interventi di riqualificazione della sovrastruttura

di Erika Noschese

Prenderanno il via questa mattina i lavori di restyling del solarium di Santa Teresa. Interventi che, come ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici e al commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo, saranno divisi per permettere ai salernitani di usufruire ugualmente di uno dei luoghi simbolo del capoluogo di provincia ragion per cui nei giorni scorsi è stato smontato il cantiere. L’obiettivo dell’amministrazione, stando a quanto dichiara l’assessore, sembra essere quello di avviare i lavori, procedere spediti con la riqualificazione ma garantire una parte accessibile così da poter essere frequentata. Assessore Loffredo partono i lavori a Piazza Santa Teresa, martedì è il giorno individuato in cosa consistono questi interventi e quanto dureranno. «Dopo circa 11 anni di quella bellissima piattaforma che ha dato una svolta nuova e ha permesso a tanti di godere di quel posto bellissimo, della famosa spiaggia di Santa Teresa, era giusto fare una riqualificazione: c’è una sovrastruttura che sarà totalmente cambiata e rifatta da capo, sarà rivista totalmente. Giacché i lavori, come stabilito con l’impresa, dovrebbero durare tre mesi circa, faremo in modo che si lavori prima ad una parte della struttura e poi all’altra parte, così da permettere a tutti di godere di una parte della piattaforma e mi sembrava assolutamente doveroso farlo. Per l’estate avremo la fine dei lavori con una terrazza totalmente nuova, in questi anni visitata e calpestata da milioni di salernitani». Aprile sarà un mese importante anche per un’altra opera particolarmente attesa: la riapertura del Parco del Mercatello… «Aprile è il mese della riapertura del parco, lo abbiamo detto più volte e finalmente ci siamo. Abbiamo allineato anche l’affidamento, da parte del settore ambiente del Comune di Salerno, al bando dei chioschi, in modo da avere una società che aprirà e chiuderà il parco, quindi potrà vigilare sulla manutenzione, sull’ordine affinché questa bellissima opera sia controllata e sia curata come merita; quindi possiamo dire che martedì 2 aprile ci sarà l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Santa Teresa e dopo pochi giorni riapriremo a tutta la città il bellissimo parco; voglio anticipare anche che ci saranno giostrine totalmente nuove al servizio dei nostri figli nota». Nota dolente è Piazza Cavour: il 9 aprile la prima udienza dinanzi al Tar… «Il 9 aprile è una delle tappe, cioè la prima discussione al Tar. Noi stiamo mettendo in campo tutto quello che potevamo fare, gli uffici stanno lavorando tanto, il mio dirigente, l’avvocatura, il Rup sono impegnati sullo stesso fronte perché credo che questa non sia una battaglia di colore politico, è una cosa giusta per tutta la città. Tutti sanno che il 2011 c’era un progetto di finanza, tutti quanti pensiamo che i parcheggi siano una nuova linfa per il commercio, per il turismo e per tutto ma dopo tredici anni non credo ci fosse un’altra soluzione. È evidente che le cause con la Parking Cavour si fanno in tribunale e non nella sede del Consiglio comunale. La parking Cavour darà le sue ragioni, il Comune – ne sono convinto – ha le sue buone ragioni per arrivare a vincere questo contenzioso ma le battaglie si fanno nelle sedi opportune, nel rispetto delle diverse posizioni. Oggi il nostro obiettivo è quello di riaprire al più presto quantomeno i sensi di marcia, speriamo che tutto questo si possa fare, soprattutto per la sicurezza e per i nostri cittadini».