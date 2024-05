D’Alessio-Grippo (Az): avviare i lavori di restauro del duomo

l ministro della Cultura intervenga al fine di garantire che i fondi annunciati nel 2016 a favore del duomo di Salerno “siano ripristinati nella loro interezza e utilizzati in tempi brevi, al fine di avviare quanto prima i lavori di restauro e messa in sicurezza dell’edificio”. Lo chiedono i deputati di Azione, D’Alessio e Grippo, in un’interrogazione al MiC. “Il duomo di Salerno, che ufficialmente risponde al nome di Cattedrale Primaziale Metropolitana di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e San Gregorio VII, oltre ad essere il principale luogo di culto cattolico della città di Salerno, è un edificio dal grande valore storico ed artistico; nel 2016, dall’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo erano stati stanziati 1.506.000 euro a favore del restauro e del recupero del complesso di tale cattedrale. Tuttavia, da quel che si è avuto modo di apprendere da fonti di stampa locale, risulterebbe che i lavori non siano mai stati avviati e, cosa ancor più grave, nel tempo il finanziamento è stato tagliato limitandosi al restauro del solo campanile. Negli ultimi anni, l’edificio vede sempre più necessari interventi di ristrutturazione: la parte più esposta della cattedrale, uno splendido quadriportico, sta subendo non soltanto le conseguenze dell’incedere del tempo ma anche gli effetti dei cambiamenti climatici e degli agenti inquinanti. Lo stato di salute della cattedrale è stato ‘radiografato’, con strumentazioni innovative, da una ricerca coordinata da Massimiliano Campi, professore ordinario al dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e dall’architetta Marika Falcone: tali analisi hanno evidenziato l’urgenza di un celere intervento avendo, le analisi condotte, dimostrato delle tendenze infrastrutturali problematiche – come, ad esempio, gravi infiltrazioni d’acqua”.