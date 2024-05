Lavori stadio, sindaco: Interventi prima in Curva Nord, poi il resto

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dopo un incontro in comune sulla raccolta dei rifiuti, inclzato dai cronisti ha affrontato anche il tema della retrocessione della Salernitana, all’indomani dell’ultima partita casalinga.

“Purtroppo è un triste commiato, abbiamo perso un’altra partita. Siamo vicini alla dirigenza ma soprattutto ai tifosi. Speriamo si creino al più presto le condizioni per rilancio generale della squadra in vista del prossimo campionato”, ha detto il sindaco prima di confermare che il prossimo torneo sarà interamente disputato all’Arechi, come già accennato nei giorni scorsi al termine di un incontro tenutosi a palazzo di città con l’ad granata, Maurizio Milan.

“Il presidente De Luca ha dato tempi contingentati per la ristrutturazione dello stadio, lavoreremo affinché l’anno prossimo si possa fare un campionato serio e ordinato anche dal punto di vista della dislocazione delle utenze. Il campionato inizierà e finirà certamente all’Arechi. Si partirà con i lavori dalla curva nord (presumibilmente a gennaio). C’è un piccolo delta nei tempi tra il restyling dello stadio e quel che serve per edificare lo stadio provvisorio al Volpe ma lo recupereremo nel tempo. Chiederemo una deroga alla Lega Calcio per evitare che vengano tifoserie ospiti per qualche mese. Anche da questo punto di vista andremo avanti con sollecitudine”.