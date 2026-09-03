l Centro nazionale sangue ha lanciato un allarme per una carenza diffusa di sangue su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento al gruppo sanguigno 0 positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall’assenza di Regioni che, al momento, dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro nazionale sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione e queste ultime si sono già attivate. La Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva. “È un momento nel quale la nostra rete è chiamata, ancora una volta, a dimostrare la propria capacità di presenza e di risposta. Chiedo a tutte le strutture associate di intensificare sin da subito, in stretto raccordo con i Servizi trasfusionali e le strutture sanitarie di riferimento, la chiamata dei donatori e ogni iniziativa utile a sostenere la raccolta, con particolare attenzione ai donatori di gruppo 0 positivo”, ha affermato il Presidente di Fidas Giovanni Musso, che ha inoltre invitato tutti i donatori periodici e chiunque desideri avvicinarsi per la prima volta alla donazione di sangue e plasma a contattare la propria associazione di riferimento o il Servizio trasfusionale locale per prenotare la donazione.
Post Recenti
- Allarme carenza di sangue, manca soprattutto il gruppo 0+
- I provvedimenti approvati dalla Giunta regionale
- Derby, appello dei tifosi della Cavese
- Consiglio comunale dopo S. Matteo, la sinistra: “Una vittoria non una sconfitta”
- Omicidio di S.’Egidio Monte Albino, a ottobre il processo a Raffaella Cirillo
Categorie
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco