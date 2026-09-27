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Mattarella: fondamenta Aeronautica in fedeltà a principi Carta

  • Settembre 27, 2026
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Mattarella: fondamenta Aeronautica in fedeltà a principi Carta

In occasione del XXII Raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica, rivolgo il più cordiale saluto a tutti i partecipanti, ai loro familiari e ai cittadini di Salerno, città che lo ospita. Nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, la scelta di celebrare questo appuntamento nella città che fu sede del governo del Comitato di liberazione nazionale e capitale provvisoria in un momento cruciale della nostra storia recente, conferisce all’evento un significato particolare. Fu proprio questa comunità ad accogliere i primi passi della rinascita democratica che avrebbe condotto il Paese fuori dal dramma del conflitto mondiale, fino alla scelta referendaria della Repubblica, il 2 giugno 1946. In quello stesso solco di libertà e indipendenza si rinnovarono le fondamenta dell’Arma Azzurra, nella fedeltà ai principi della Costituzione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione Arma Aeronautica ‘Aviatori d’Italia’, generale di squadra aerea Giulio Manini. “Nell’esprimere sincero apprezzamento per la meritoria opera che l’Associazione Arma Aeronautica svolge nel custodire con dedizione la memoria di quanti hanno servito la patria nei cieli e nel tramandarne i valori ai giovani che oggi, con immutato entusiasmo e professionalità, vegliano sulla sicurezza del nostro spazio aereo e dei Paesi Alleati e si adoperano, nelle missioni internazionali, per riportare equilibrio e stabilità in un mondo sconvolto su più fronti da crisi e conflitti, giunga a tutti i soci convenuti, ai dirigenti del sodalizio e alle autorità presenti, l’augurio più fervido per la piena riuscita della manifestazione”, conclude Mattarella.

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