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La Scafatese vince e supera la Salernitana in classifica

  • Settembre 27, 2026
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La Scafatese vince e supera la Salernitana in classifica

La Scafatese vince e supera la Salernitana in classifica. I canarini hanno battuto l’Altamura per 2 a 0

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