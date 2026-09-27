Maraio, trasformare attenzione in opportunità per la Campania

“L’America’s Cup è una straordinaria occasione per Napoli, ma la sfida è fare in modo che diventi una grande opportunità per tutta la Campania, per le sue aree interne. In questi giorni, grazie alla iniziativa del Governo, del Sindaco Manfredi e del Presidente Fico, stiamo registrando un’attenzione internazionale importante e un sentiment largamente positivo. Il mondo guarda a Napoli e noi dobbiamo utilizzare questa vetrina per raccontare un territorio molto più ampio: le aree interne, i borghi, le coste, il patrimonio culturale, l’enogastronomia, l’artigianato e tutte le eccellenze campane”. Lo ha dichiarato Vincenzo Maraio, assessore regionale al Turismo, Promozione del territorio e Transizione e innovazione digitale, intervenendo al Race Village di Napoli all’incontro “Sulla rotta del futuro”, in un incontro presso lo stand della Regione Campania. “È importante leggere ciò che accade nel mondo digitale, capire come Napoli e la Campania vengono percepite e raccontate all’estero. Lo studio di Arcadia – ha spiegato – ci restituisce numeri molto significativi e soprattutto una percezione fortemente positiva dell’evento. Ma dobbiamo essere altrettanto capaci di leggere ciò che accade sui territori. Per questo lavoreremo con l’Osservatorio regionale sui flussi turistici: dobbiamo misurare presenze, provenienze, spostamenti e ricadute, per trasformare un grande evento in una strategia duratura di promozione e sviluppo”. Nel corso dell’incontro Domenico Giordano, CEO di Arcadia, ha illustrato i risultati di una ricerca di digital listening sugli ultimi tre mesi. “Oltre 12 mila autori unici, quasi 27 mila menzioni della parola chiave ‘America’s Cup’ e – ha sottolineato Giordano- circa 470 mila interazioni, significa milioni di discussioni in rete. L’Italia risulta il primo Paese per interazioni, seguita da Stati Uniti, Regno Unito e Nuova Zelanda. Secondo i dati il sentiment delle conversazioni analizzate è positivo nel 90% dei casi, con gioia e amore tra le emozioni maggiormente associate”. Francesco Eriberto D’Ippolito, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Vanvitelli, ha invece detto “il valore dei grandi eventi come acceleratori di trasformazioni territoriali: grandi numeri e visibilità internazionale possono produrre effetti strutturali quando vengono accompagnati da programmazione, infrastrutture, servizi e capacità di collegare Napoli al resto della Campania”. “La Coppa America- ha concluso – è un vero acceleratore d’immagine”.