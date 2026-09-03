I provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

La Giunta regionale della Campania ha approvato nuovi provvedimenti in materia di istruzione, lavoro, attività economiche e sanità. Sul fronte dell’alta formazione, la Regione investe sul sistema degli ITS Academy, programmando fino a 15 milioni di euro del PR Campania FSE+ 2021-2027 per un nuovo ciclo di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore. Le risorse saranno destinate alle Fondazioni ITS Academy operanti e accreditate in Campania, per consolidare l’offerta di alta specializzazione tecnologica post-diploma e renderla sempre più rispondente ai fabbisogni professionali e occupazionali del territorio. In materia di lavoro, la Giunta aggiorna e ridefinisce la disciplina dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e dei Fabbisogni Professionali (ORMeL), rafforzando le attività di osservazione, analisi, interpretazione e valutazione delle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Approvata inoltre, in attuazione della legge regionale n. 11 del 28 agosto 2026, la disciplina per l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale sugli effetti del bradisismo sulle attività economiche, uno strumento dedicato a rilevare e analizzare nel tempo le conseguenze del fenomeno sul tessuto produttivo locale. L’Osservatorio monitorerà l’andamento dei diversi settori nei territori interessati di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli, con particolare attenzione a commercio, somministrazione di alimenti e bevande, turismo, artigianato e servizi, fornendo un quadro sull’evoluzione e sulle ricadute del bradisismo sull’economia del territorio. In ambito sanitario, infine, viene istituito il Molecular Tumor Board (MTB) della Regione Campania, nell’ambito della Rete Oncologica Campana. Il gruppo multidisciplinare analizzerà il profilo genetico dei tumori per orientare verso trattamenti personalizzati nei casi in cui non siano disponibili alternative terapeutiche autorizzate. Il MTB valuterà l’accesso alla profilazione genomica estesa, individuerà i test biomolecolari da eseguire, interpreterà il profilo genomico del tumore e formulerà la relativa raccomandazione terapeutica.