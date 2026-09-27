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Valiante, Trincerone, «Limite a 30 km/h»

  • Settembre 27, 2026
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Valiante, Trincerone, «Limite a 30 km/h»

A pochi giorni dall’inaugurazione, il nuovo sottopasso del Trincerone finisce al centro delle perplessità sulla sicurezza. L’associazione Ottantaquattrocento, con Gianfranco Valiante, segnala gli spazi ridotti della mini-galleria che collega il Trincerone a via Santi Martiri Salernitani, priva di marciapiedi e accessibile soltanto ai veicoli.

 

Il nodo è soprattutto il limite di 50 km/h, ritenuto non adeguato alle caratteristiche del tunnel. Da qui la richiesta ad Assessorato, Uffici tecnici e Polizia municipale di valutare una riduzione a 30 km/h, per garantire maggiore prudenza in un tratto destinato a sostenere un intenso flusso di traffico. «Un semplice suggerimento», sottolinea l’associazione, nato dai dubbi raccolti tra gli utenti della strada e finalizzato alla prevenzione di possibili incidenti.

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