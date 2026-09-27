“Quando guardiamo volare le Frecce Tricolori, vediamo una parte straordinaria dell’Aeronautica e dell’Italia. Ma, dietro quelle evoluzioni perfette, ci sono anni di addestramento, disciplina, fiducia reciproca e un lavoro di squadra, nella quale ciascuno sa che puo’ contare sugli altri. E’ una lezione che vale ben oltre il volo. Nessun risultato importante si raggiunge da soli”. Cosi’ il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un messaggio inviato in occasione del 22esimo Raduno dell’Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia e di cui e’ stata data lettura questa mattina in piazza della Liberta’ a Salerno, citta’ in cui, nel pomeriggio di oggi, si esibiranno le Frecce Tricolori. “L’Aeronautica militare – prosegue Crosetto – ha piu’ di un secolo di storia, una storia fatta di uomini e donne che, generazione dopo generazione, hanno avuto il coraggio di guardare oltre cio’ che gia’ esisteva. E’ una caratteristica che appartiene profondamente alla cultura aeronautica. Guardare il cielo ha sempre significato, in questo modo, guardare avanti. Ma, anche in questo mondo che cambia rapidamente, c’e’ qualcosa che non cambia: il valore delle persone”. “Dietro ogni aereo che decolla, ogni missione, ogni sistema tecnologico, ci sono donne e uomini preparati, competenti e consapevoli della responsabilita’ che hanno assunto. E lo vediamo anche nelle Frecce Tricolori”, conclude.
Post Recenti
- Mattarella: fondamenta Aeronautica in fedeltà a principi Carta
- Crosetto,Frecce Tricolori esempio di lavoro squadra
- Maraio, trasformare attenzione in opportunità per la Campania
- Di Benedetto: “Sanità, serve qualcuno che si dedichi del tutto al settore”
- Nucleare, 3 ferite. A democrazia, scienza ed emergenza energetica
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco