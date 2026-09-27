Crosetto,Frecce Tricolori esempio di lavoro squadra

“Quando guardiamo volare le Frecce Tricolori, vediamo una parte straordinaria dell’Aeronautica e dell’Italia. Ma, dietro quelle evoluzioni perfette, ci sono anni di addestramento, disciplina, fiducia reciproca e un lavoro di squadra, nella quale ciascuno sa che puo’ contare sugli altri. E’ una lezione che vale ben oltre il volo. Nessun risultato importante si raggiunge da soli”. Cosi’ il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un messaggio inviato in occasione del 22esimo Raduno dell’Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia e di cui e’ stata data lettura questa mattina in piazza della Liberta’ a Salerno, citta’ in cui, nel pomeriggio di oggi, si esibiranno le Frecce Tricolori. “L’Aeronautica militare – prosegue Crosetto – ha piu’ di un secolo di storia, una storia fatta di uomini e donne che, generazione dopo generazione, hanno avuto il coraggio di guardare oltre cio’ che gia’ esisteva. E’ una caratteristica che appartiene profondamente alla cultura aeronautica. Guardare il cielo ha sempre significato, in questo modo, guardare avanti. Ma, anche in questo mondo che cambia rapidamente, c’e’ qualcosa che non cambia: il valore delle persone”. “Dietro ogni aereo che decolla, ogni missione, ogni sistema tecnologico, ci sono donne e uomini preparati, competenti e consapevoli della responsabilita’ che hanno assunto. E lo vediamo anche nelle Frecce Tricolori”, conclude.