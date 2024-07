Alfano I, lo studente Lorenzo Napoli ammesso all’esame di Stato per meriti

Un traguardo straordinario per lo studente Lorenzo Napoli della classe IV B Sezione Musicale del Liceo “Alfano I” di Salerno. Lorenzo è stato ammesso per merito all’esame di Maturità, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.L. n. 62 del 2017. Questo prestigioso risultato è frutto dell’impegno, della tenacia e della determinazione di Lorenzo, che fin dai primi anni ha dimostrato una passione viscerale per la musica, in particolare per il suo strumento preferito, il corno. Il suo talento e la sua dedizione non sono passati inosservati: sostenuto da un consiglio di classe attento e incoraggiato dalla lungimirante dirigente scolastica, la professoressa Elisabetta Barone, Lorenzo ha potuto coltivare il suo sogno di entrare in conservatorio per specializzarsi nel suo strumento. L’ammissione alla Maturità per Merito rappresenta un importante passo verso la realizzazione di questo sogno. Tutta la comunità scolastica del Liceo “Alfano I” è orgogliosa di Lorenzo e gli augura un futuro radioso, costellato di successi e di soddisfazioni personali e professionali.