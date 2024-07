Comune, crolla una parte del soffitto nel bagno

Tragedia sfiorata ieri mattina al secondo piano di Palazzo di Città. A causa della totale assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si è registrato il crollo del soffitto all’interno del bagno dedicato agli uomini, al secondo piano di palazzo Guerra dove, per intenderci, si riunisce la giunta e si tengono le conferenze stampa. Stando a quanto emerso la situazione di precarietà era stata denunciata già tre mesi fa ma nessuno ha mai preso provvedimenti e ieri mattina il crollo. Proprio in quei momenti in Comune ben due conferenze stampa. Ora, è stato necessario sigillare il bagno in attesa degli interventi che potrebbero essere disposti nelle prossime settimane. Proprio ieri mattina alcuni dirigenti, appresa la situazione, hanno lamentato la totale assenza di manutenzione presso Palazzo Guerra e l’incuria in cui versa nonostante le tante richieste di intervento avanzate ai sindaci. «Una situazione vergognosa, imbarazzante ma soprattutto grave. Poteva essere presente qualcuno in quel momento, rischiava di farsi seriamente male», ha commentato un dirigente. «Sono mesi che segnalo questo pericolo, nessuno mi ha mai ascoltato ed ecco qui il crollo. Per fortuna è andata bene, considerato che proprio stamane (ieri per chi legge, ndr) ci sono degli studenti stranieri in Comune. Che pessima figura facciamo agli occhi dei cittadini. Non siamo in grado di prenderci cura neanche di “casa nostra”», ha fatto eco un collega, visibilmente imbarazzato per quanto accaduto. Il bagno ora resta inaccessibile.