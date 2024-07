Cava La squadra del Social Tennis Club vince il campionato regionale D1

Il grande tennis torna a Cava de’ Tirreni. I tennisti del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni (Sa) vincono il campionato regionale D1, dopo aver affrontato cinque incontri in cui hanno riportato il risultato di 3/2.

A decretare la vittoria, la partita di ieri sera tra il circolo cavese e il T.C. Vomero, vinta al long tie-break del terzo set del doppio decisivo, col punteggio di 10–8.

La squadra del Social Tennis era composta da Giovanni Cozzolino, Umberto Sansone, Mario Balzano, Giuseppe Armenante, Marco Pisapia (capitano e vicepresidente del circolo) e Luca Ricciardelli (presidente del Social Tennis Club).

“Per la prima volta nella storia del circolo, il Social Tennis Club è promosso in Serie C, con la vittoria della scorsa settimana a Caserta – spiega il presidente del Tennis Club di Cava, Luca Ricciardelli – Ieri, poi, un altro successo nella finale al Circolo T.C. Vomero, con la vittoria del Social Tennis e la conquista del titolo di campione regionale di serie D1. Il traguardo raggiunto ripaga dei tanti sforzi compiuti in questi anni da chi ha creduto nel progetto. Ringrazio tutti gli sponsor, che da tempo sostengono il Circolo, tutti i soci e tutti i nostri tesserati tennisti, che ci hanno affiancato e accompagnato nel conseguimento del titolo regionale. Ancora una volta la passione ci consente di giocare la partita più importante: far tornare il grande tennis a Cava e far amare questo bellissimo sport ai più giovani”.