Addio ad Adriano Barbarisi: ex presidente dell'Ordine dei CommercialistI
  Ottobre 20, 2025
L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno piange la dipartita dell’ex presidente Adriano Barbarisi, scomparso questa mattina.

 

La nostra categoria perde un pezzo importante della sua storia, un punto di riferimento per tutti noi e un collega apprezzato e stimato per le sue doti umane e professionali” il commento a caldo del presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave.

Decano della professione, iscritto all’Ordine di Salerno dal 1978 con la qualifica di dottore commercialista, Adriano Barbarisi è stato Consigliere dell’Ordine dal 1990 e Presidente dal 1995 al 2012, guidando la categoria per quasi un ventennio e traghettandola nei grandi cambiamenti di quegli anni, tra cui la costituzione dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È stato altresì componente del Consiglio Nazionale da luglio 2014 a dicembre 2016.

In questa dolorosa giornata il Presidente, il Consiglio e lo staff dell’ODCEC Salerno si stringono ai familiari e in particolare al figlio, il collega Alfredo Barbarisi, ed esprimono il più profondo cordoglio a nome di tutti i commercialisti salernitani per questa immensa perdita

