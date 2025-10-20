Sala Consilina. 6i persone arrestate per spaccio di droga

Sei persone sono state arrestate questa mattina dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina nell’ambito di un’operazione antidroga che ha interessato i comuni di Casalbuono, Buonabitacolo (Salerno) e Massa di Somma (Napoli). L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura, riguarda sei soggetti indagati, a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, i sei farebbero parte di una rete di spaccio attiva in diversi comuni del Vallo di Diano, dedita alla distribuzione di significative quantità di cocaina e hashish. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base di gravi indizi di colpevolezza raccolti fino a questo momento.
