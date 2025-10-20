De Luca Non dico se mi ricandido - Le Cronache Ultimora
De Luca Non dico se mi ricandido
De Luca Non dico se mi ricandido

  Ottobre 20, 2025
De Luca Non dico se mi ricandido

Non ve lo dico se mi candido, ma quello che è sicuro è che io controllo, seguo. Ma potete immaginare che prendo dieci anni di vita e li butto al mare?”. Con queste parole, pronunciate a margine dell’inaugurazione dell’impianto di compostaggio di Pomigliano d’Arco, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se intendesse ricandidarsi alle prossime elezioni regionali.

Un’affermazione che lascia intendere la volontà di restare protagonista nella scena politica campana, pur senza sciogliere ancora il nodo della candidatura. De Luca ha poi aggiunto un passaggio che suona come una riflessione sul ruolo della politica attiva:

Fare il presidente o il sindaco non può essere un lavoro comodo, dove ti metti al primo posto a teatro o ti presenti a tutte le cerimonie. Per fare davvero le opere – ha sottolineato – devi buttare il sangue dalla mattina alla notte. Siamo in una Regione dove nulla si muove da solo: bisogna tirare tutti per i capelli, fare una verifica, poi un’altra, e assicurarsi che nessuno si addormenti per strada”.

Il governatore ha quindi tracciato una distinzione netta tra due categorie di amministratori:

Ci sono quelli che realizzano le cose, che cambiano la realtà, e quelli che parlano e fanno solo cerimonie”.

Un messaggio chiaro, che rimarca il suo approccio operativo e il suo stile di governo, improntato all’azione e al controllo diretto dei processi amministrativi, in vista di una campagna elettorale regionale ormai alle porte.

