8 marzo, ingresso gratuito per le donne al Castello Arechi e Musei Provinciali - Le Cronache Salerno
8 marzo, ingresso gratuito per le donne al Castello Arechi e Musei Provinciali

Il Castello Arechi con l’annesso museo e i Siti Museali della Provincia apriranno le porte gratuitamente alle donne per domenica 8 marzo.

“Con questo piccolo gesto vogliamo celebrare la giornata internazionale della donna con una dedica particolare. La cultura e le pari opportunità sono sempre al centro dell’attenzione di questa amministrazione e nuove iniziative saranno intraprese per valorizzare sempre di più il patrimonio storico artistico della nostra provincia”, così in una dichiarazione congiunta il Presidente f.f. della Provincia Giovanni Guzzo, la Consigliera Provinciale delegata alle Pari Opportunità Annarita Ferrara e il Consigliere Provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra.

