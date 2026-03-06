Martusciello (FI), vogliamo la verità su ritiro dimissioni Pagliafora - Le Cronache Campania
Edicola

Notizie Flash!

Acqua, Fico: stop ai privati
Antico manoscritto del ‘500 restituito all’Archivio di Stato di Salerno
8 marzo, ingresso gratuito per le donne al Castello Arechi e Musei Provinciali
Martusciello (FI), vogliamo la verità su ritiro dimissioni Pagliafora
Cronaca Campania

Martusciello (FI), vogliamo la verità su ritiro dimissioni Pagliafora

  • Marzo 6, 2026
  • 0
  • 111
  • 1 Min Read
Martusciello (FI), vogliamo la verità su ritiro dimissioni Pagliafora

“Cosa è successo? Vogliamo la verità. L’Azienda dei Colli scade nel tragico ridicolo con un direttore amministrativo che si dimette e dopo poche ore ritira le dimissioni”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, sul caso delle dimissioni presentate e poi ritirate da Pagliafora. “Quella frase, ‘siamo sulla stessa barca’, che è risuonata oggi, appare quasi come una minaccia, un avvertimento. Vogliamo sapere cosa è accaduto davvero. Quali pressioni ha subito per ritirare le dimissioni?”

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012