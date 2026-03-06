Martusciello (FI), vogliamo la verità su ritiro dimissioni Pagliafora

“Cosa è successo? Vogliamo la verità. L’Azienda dei Colli scade nel tragico ridicolo con un direttore amministrativo che si dimette e dopo poche ore ritira le dimissioni”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, sul caso delle dimissioni presentate e poi ritirate da Pagliafora. “Quella frase, ‘siamo sulla stessa barca’, che è risuonata oggi, appare quasi come una minaccia, un avvertimento. Vogliamo sapere cosa è accaduto davvero. Quali pressioni ha subito per ritirare le dimissioni?”
