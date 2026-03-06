Antico manoscritto del '500 restituito all'Archivio di Stato di Salerno - Le Cronache Attualità
Antico manoscritto del '500 restituito all'Archivio di Stato di Salerno
Antico manoscritto del '500 restituito all'Archivio di Stato di Salerno

  Marzo 6, 2026
Un prezioso manoscritto databile tra il XVI e il XVII secolo, sottratto in epoca imprecisata dall’Archivio di Stato di Salerno, è stato recuperato dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia e restituito al suo legittimo custode istituzionale. Il documento era finito su un banco ambulante del mercato mensile dell’antiquariato di Campello sul Clitunno, dove i militari lo hanno individuato lo scorso 3 febbraio.

Il ritrovamento è il frutto di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto, che ha visto lavorare fianco a fianco gli specialisti del Tpc e il personale della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria. Grazie agli accertamenti condotti, è stato possibile ricondurre con certezza il manoscritto al fondo archivistico “Protocollo Notarili – I versamento – Distretto di Salerno”, che raccoglie i registri dei protocolli dei notai roganti sulla piazza di Amalfi.

