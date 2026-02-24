Rapina lampo al distributore di Campigliano: 3mila euro - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Salerno. Sicurezza urbana: confronto tra FeNAILP e Questura
Salerno. Il Molo Manfredi è cardioprotetto
Le Cronache di Salerno nella Sala Stampa di Sanremo 2026
Mastella, “il Campo largo a convenienza non funziona”
Cronaca

Rapina lampo al distributore di Campigliano: 3mila euro

  • Febbraio 24, 2026
  • 0
  • 160
  • 1 Min Read
Rapina lampo al distributore di Campigliano: 3mila euro

Azione fulminea in meno di un minuto: una rapina a mano armata è stata messa a segno ieri sera nel piazzale del distributore UP di Campigliano, riaccendendo l’allarme sicurezza nell’area dei Picentini. Secondo una prima ricostruzione, due uomini sono arrivati a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta nera. Uno dei due, armato di pistola, ha avvicinato il benzinaio minacciandolo e costringendolo a consegnare l’incasso, pari a circa 3mila euro. L’azione è stata rapida e senza esitazioni: ottenuto il denaro, i malviventi sono risaliti in auto e si sono dileguati.

Il colpo, consumato in circa trenta secondi, non ha lasciato margini di reazione alla vittima, che si è trovata sotto la minaccia dell’arma nel pieno dell’attività lavorativa. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’ennesimo episodio criminoso riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nei distributori di carburante, spesso bersaglio di colpi rapidi e mirati.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012