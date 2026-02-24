Rapina lampo al distributore di Campigliano: 3mila euro

Azione fulminea in meno di un minuto: una rapina a mano armata è stata messa a segno ieri sera nel piazzale del distributore UP di Campigliano, riaccendendo l’allarme sicurezza nell’area dei Picentini. Secondo una prima ricostruzione, due uomini sono arrivati a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta nera. Uno dei due, armato di pistola, ha avvicinato il benzinaio minacciandolo e costringendolo a consegnare l’incasso, pari a circa 3mila euro. L’azione è stata rapida e senza esitazioni: ottenuto il denaro, i malviventi sono risaliti in auto e si sono dileguati.

Il colpo, consumato in circa trenta secondi, non ha lasciato margini di reazione alla vittima, che si è trovata sotto la minaccia dell’arma nel pieno dell’attività lavorativa. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’ennesimo episodio criminoso riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nei distributori di carburante, spesso bersaglio di colpi rapidi e mirati.