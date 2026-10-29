XXVIII BMTA, alta affluenza di pubblico

Si comincia dai finanziamenti: “Se i 4 miliardi stanziati dal Governo Meloni hanno prodotto, solo nel 2025, 160 milioni di arrivi e 535 milioni di presenze – dato che si avvia a essere superato nel 2026 – è necessario un Piano Industriale per il Turismo, che darebbe maggiore dignità al Ministero, pur se realizzato insieme alle Regioni, chiedendo loro una maggiore capacità di collaborazione” è la proposta del Presidente dell’Osservatorio Parlamentare per il Turismo, Ignazio Abrignani – che entra nel cuore del dibattito sul quadro finanziario pluriennale 2028-2034, a cura del Parlamento europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. La XXVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico parte infatti con grande fermento, affluenza di pubblico e pienezza di contenuti fin dai primi minuti e, dopo l’incontro con gli studenti alla presenza del Vescovo di Vallo della Lucania Vincenzo Calvosa e del Direttore e Fondatore della Borsa Ugo Picarelli e il taglio del nastro con l’Assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio e il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti Antonio Iannone, i dati vengono snocciolati. SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno di Intesa Sanpaolo, Osservatorio Turismo 2026: • L’Italia consolida la sua posizione: si rafforza la competitività turistica. • Il Nord-Est si conferma motore turistico: 3 regioni tra le prime 5 in Italia. • Nel Mezzogiorno, la Campania è la prima regione con 127,1 segue la Sardegna con 125,1. • Per gli investimenti 2026-2028, le priorità sono efficienza, formazione e salubrità • Più occupazione negli alberghi richiede competenze e governance adeguata • Nel Rapporto 2026 entra l’AI. Cresce l’adozione, ma per ora l’adozione resta tiepida e differenziata tra le diverse funzioni aziendali. Il valore è di 1,85 su un valore massimo di 5. • Il legame con cultura, enogastronomia e turismo d’affari rafforza l’impatto economico dei flussi. SRM da molti anni lo riconosce attraverso, ad esempio, il moltiplicatore delle presenze. • Gli investimenti qualificano l’offerta e rispondono alle nuove esigenze dei viaggiatori. Sostenibilità, tecnologia e formazione sono priorità per le imprese. • L’AI richiede fornitori affidabili, sistemi compatibili e competenze adeguate. L’integrazione nei processi deve valorizzare la relazione umana nell’ospitalità. • La crescita del turismo richiede personale qualificato. Formazione e politiche retributive adeguate aiutano le imprese a reperire le figure necessarie e migliorare l’accoglienza. • Strategie e dati condivisi devono orientare le scelte di imprese e istituzioni. Mobilità, servizi efficienti e regole chiare sostengono la competitività dei territori. Il Direttore del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, premette che i siti archeologici sono uno dei più grandi attrattori turistici, specialmente nel Sud dell’Italia e la nuova frontiera archeologica passa anche dal digitale, in un felice matrimonio tra passato e presente: “L’identità mediterranea è identità di apertura, il mare porta scambi commerciali e culturali da sempre e non a caso molti siti archeologici si trovano sul mare; avere la presenza di aeroporti vicini a questi siti, significa investire con intelligenza”. Con questa affermazione dà la volata al Presidente Assaeroporti e Napoli Salerno Airports Gesac SpA Carlo Borgomeo: “L’incrocio trasporto aereo-turismo è quello vincente. Qui vicino c’è l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi su cui è necessario standardizzare e organizzare meglio l’offerta turistica. Se da un lato c’è la Costiera Amalfitana che ha tradizioni turistiche fortissime, dall’altra c’è il Cilento che è un territorio che deve crescere nella sua capacità di proporsi e di creare servizi”. La Regione Campania padrone di casa e la Regione Lazio protagonista con lo spazio più ampio e anche un’area incontri. L’Assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio “La BMTA di Paestum è un grande successo, con numeri importanti che confermano il valore strategico del turismo archeologico. La Campania, anche attraverso iniziative come questa, rafforza la sua leadership internazionale e il suo ruolo di protagonista nel Mediterraneo. Con il Presidente Roberto Fico siamo impegnati a trasformare questo patrimonio in opportunità concrete di sviluppo, occupazione e crescita per i nostri territori”. “Essere presenti alla BMTA con uno stand più ampio significa investire sulla visibilità del Lazio e sulla capacità di far conoscere, anche sui mercati internazionali, la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio archeologico oltre Roma. Per questo abbiamo previsto momenti di approfondimento sui diversi tesori che la nostra regione custodisce da secoli, come la Via Appia, uno dei simboli di questa eredità, su cui stiamo investendo in maniera importante con eventi mirati alla valorizzazione dei luoghi questa strada unisce. Ma c’è anche altro, il Lazio custodisce parchi archeologici, testimonianze millenarie, musei e luoghi di grande valore storico ancora da scoprire. Il nostro obiettivo è valorizzare questo patrimonio e trasformarlo in un’opportunità di crescita per i territori, portando visitatori anche fuori da Roma e favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici”, dichiara Elena Palazzo, Assessore al Turismo della Regione Lazio. Dal Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia Mehmet Nuri Ersoy, alle Vice Ministre del Turismo e della Cultura dell’Albania Marinela Prifti e Lira Pipa, al Vice Ministro italiano degli Affari Esteri On. Edmondo Cirielli, al Vice Presidente del Senato Sen. Gian Marco Centinaio, al Sottosegretario di Stato alla Cultura Pietro Cannella, al Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti Sen. Antonio Iannone, dai direttori dei Parchi e Musei archeologici statali autonomi del Ministero della Cultura fino alle delegazioni di Albania, Giordania, Palestina, Tunisia, coordinate dall’AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: tante sono le personalità legate al mondo del turismo culturale e dell’archeologia, che sarà possibile incontrare dal 29 ottobre al 1 novembre a Paestum, in occasione della ventottesima edizione della BMTA, marchio registrato della Leader srl, fondata e diretta da Ugo Picarelli, promossa dalla Regione Campania protagonista con l’Assessorato al Turismo con uno spazio di 150 mq. I numeri di quest’anno sono: 170 conferenze e 750 relatori, per 16 sezioni; un programma ricchissimo, nato da un’idea vincente e da decenni di lavoro instancabile, che hanno trasformato l’Archeologia da materia per studiosi – tra incontri scientifici e scavi riservati – in occasione di fruizione turistica, di conoscenza aperta a tutti e oggi di autentica esperienza. Salone Espositivo 150 espositori in 5.000 mq con 15 territori regionali – Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto – e 10 Paesi – Albania, Azerbaigian, Cuba, Estonia, Giordania, Italia, Macedonia del Nord, Serbia, Tunisia, Vaticano. Il Ministero della Cultura con un programma dedicato ai temi delle politiche culturali e della valorizzazione del patrimonio archeologico con uno spazio di oltre 500 mq, dove all’interno avranno luogo 50 incontri con 250 relatori e 23 laboratori con 33 curatori, oltre agli stand di 22 istituti statali autonomi tra Parchi, Musei e Direzioni Regionali. A cura del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa) e dell’Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP), in collaborazione con Piano Olivetti per la Cultura e in collaborazione con l’Unità di missione di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, le Conferenze “Il Piano Olivetti per la Cultura” e “Il Piano Mattei per il Mediterraneo”. La XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: – promossa da Regione Campania e i Parchi Archeologici di Paestum e Velia in collaborazione con Camera di Commercio di Salerno, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e con Parlamento europeo in Italia, Rappresentanza della Commissione europea in Italia, ENIT SpA; – con il patrocinio di Città di Capaccio Paestum, MiC Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, UNESCO e di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unioncamere, Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio, Assoturismo Confesercenti, FIAVET Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, UNPLI Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, ICOMOS Italia, ICOM Italia, Touring Club Italiano;