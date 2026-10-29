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Cobolli si fa male nel derby e scoppia a piangere, Atp Finals a rischio. Berrettini lo abbraccia

  • Ottobre 29, 2026
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Cobolli si fa male nel derby e scoppia a piangere, Atp Finals a rischio. Berrettini lo abbraccia

(Adnkronos) – Finisce nel peggiore dei modi a Vienna. Come nessuno avrebbe mai voluto. Il primo match ufficiale tra gli amici e compagni di Nazionale Matteo Berrettini e Flavio Cobolli termina con uno stop e le lacrime del secondo, costretto a ritirarsi per infortunio dal confronto degli ottavi di finale dell’Atp 500 austriaco. Cos’è successo? Nel corso del primo set, sul 5-2 per Berrettini, Cobolli ha accusato un fastidio muscolare, chiedendo di fermarsi. Poi, ecco le lacrime. La tristezza di chi sa che, a pochi giorni da un’edizione delle Atp Finals sempre più vicina grazie ai meriti di una grande stagione, il sogno potrebbe finire per una questione che non riguarda punti e risultati.  

 

L’immagine della serata è però l’abbraccio fraterno, nel momento più delicato, di Berrettini a Cobolli. Perché in campo, a Vienna, hanno giocato contro in primis due grandi amici. Due fratelli di campo, diventati grandi insieme con il tennis. E con tanti abbracci, come quello di oggi. Una cartolina che mostra come lo sport sia qualcosa di più di un semplice confronto.  

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