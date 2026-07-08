Vuolo e Rostan (Lega): Sanità, sbloccati i pagamenti

Da domani partiranno finalmente i pagamenti delle spettanze ancora scoperte nei confronti delle strutture sanitarie accreditate e convenzionate con l’ASL”. Lo annunciano in una nota l’Onorevole Lucia Vuolo e la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, esprimendo profonda soddisfazione per la risoluzione di una vicenda che rischiava di mettere in ginocchio il comparto. “Questo sblocco – spiegano l’On. Vuolo e la consigliera Rostan – è il risultato del tempestivo e decisivo intervento che abbiamo messo in campo dopo aver ascoltato le istanze del territorio, interloquendo con i vertici sanitari regionali per sbrogliare una situazione di stallo non più sostenibile. Garantire la regolarità dei flussi finanziari verso chi eroga servizi per conto del pubblico significa salvaguardare sia i livelli occupazionali delle strutture private convenzionate, sia l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini”. “Il diritto alla salute – aggiungono le esponenti della Lega -non è un concetto astratto: passa inevitabilmente attraverso coperture finanziarie certe, rapide e indispensabili. Se vogliamo una sanità efficiente, la rete territoriale costituita da farmacie, cliniche e centri di analisi va potenziata e tutelata nell’esclusivo interesse dei cittadini campani, uscendo una volta per tutte dalle logiche di risparmio a tutti i costi. Tagliare in modo lineare sulla salute è un danno diretto alla qualità delle cure. Questo non significa avallare gli sprechi o tollerare contraddizioni gestionali, che anzi vanno fermamente contrastati, ma comprendere che la tutela della vita e del benessere delle persone non può essere piegata a logiche di bilancio o a comparativismi tra i vari ambiti di interesse della Regione. La salute viene prima di tutto.” “Continueremo a vigilare – concludono Vuolo e Rostan – affinché la sanità campana non viva più di continue emergenze, ma di certezze, tutele e corretta programmazione”.