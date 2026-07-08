Vuolo e Rostan (Lega): Sanità, sbloccati i pagamenti - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Truffa con scommesse collettive, arrestato Mario Adinolfi
P.De Luca (Pd), da Napoli parte percorso alternativa
Teatro Arbostella, al via la XIX stagione
Giochi Universitari Europei, presentazione alla palestra Palumbo
Attualità Campania

Vuolo e Rostan (Lega): Sanità, sbloccati i pagamenti

  • Luglio 8, 2026
  • 0
  • 136
  • 2 Min Read
Vuolo e Rostan (Lega): Sanità, sbloccati i pagamenti

Da domani partiranno finalmente i pagamenti delle spettanze ancora scoperte nei confronti delle strutture sanitarie accreditate e convenzionate con l’ASL”. Lo annunciano in una nota l’Onorevole Lucia Vuolo e la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, esprimendo profonda soddisfazione per la risoluzione di una vicenda che rischiava di mettere in ginocchio il comparto. “Questo sblocco – spiegano l’On. Vuolo e la consigliera Rostan – è il risultato del tempestivo e decisivo intervento che abbiamo messo in campo dopo aver ascoltato le istanze del territorio, interloquendo con i vertici sanitari regionali per sbrogliare una situazione di stallo non più sostenibile. Garantire la regolarità dei flussi finanziari verso chi eroga servizi per conto del pubblico significa salvaguardare sia i livelli occupazionali delle strutture private convenzionate, sia l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini”. “Il diritto alla salute – aggiungono le esponenti della Lega -non è un concetto astratto: passa inevitabilmente attraverso coperture finanziarie certe, rapide e indispensabili. Se vogliamo una sanità efficiente, la rete territoriale costituita da farmacie, cliniche e centri di analisi va potenziata e tutelata nell’esclusivo interesse dei cittadini campani, uscendo una volta per tutte dalle logiche di risparmio a tutti i costi. Tagliare in modo lineare sulla salute è un danno diretto alla qualità delle cure. Questo non significa avallare gli sprechi o tollerare contraddizioni gestionali, che anzi vanno fermamente contrastati, ma comprendere che la tutela della vita e del benessere delle persone non può essere piegata a logiche di bilancio o a comparativismi tra i vari ambiti di interesse della Regione. La salute viene prima di tutto.” “Continueremo a vigilare – concludono Vuolo e Rostan – affinché la sanità campana non viva più di continue emergenze, ma di certezze, tutele e corretta programmazione”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013