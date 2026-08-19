Premio Fabula: il 29 agosto con Edoardo Leo - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Truffe ad anziani in tutta Italia, 8 arrestati
Premio Fabula: il 29 agosto con Edoardo Leo
Maiori, Raf, Alessandro Siani e Sal Da Vinci
Varenne: campione sarà tumulato a Eboli, mausoleo a lui dedicato
teatro Spettacolo e Cultura

Premio Fabula: il 29 agosto con Edoardo Leo

  • Agosto 19, 2026
  • 0
  • 82
  • 2 Min Read
Premio Fabula: il 29 agosto con Edoardo Leo

Il cartellone del Premio Fabula 2026 continua a far battere il cuore e ad accendere l’entusiasmo dei giovani creativi. Dopo aver annunciato la straordinaria presenza di Claudio Amendola, il festival della scrittura svela un’altra grandissima sorpresa: Edoardo Leo salirà sul palco di questa memorabile edizione il 29 agosto. Attore tra i più amati dal pubblico, regista sensibile e sceneggiatore capace di fotografare l’anima del nostro tempo, Edoardo Leo si metterà a nudo davanti alla platea dei ragazzi del Premio Fabula. Un incontro ravvicinato, nato per condividere la magia del racconto, i segreti del set e la bellezza del mestiere di scrivere e fare cinema. «Vedere la nostra creatura crescere e accogliere giganti del cinema italiano ci riempie di un’emozione indescrivibile. Dopo Claudio Amendola, l’arrivo di Edoardo Leo non è solo un colpo straordinario, ma è la prova che la passione e la purezza dei nostri ragazzi riescono ad attrarre il meglio della cultura contemporanea. Edoardo è un esempio di dedizione e talento poliedrico: averlo con noi, pronto a dialogare con i giovani sceneggiatori e registi del domani, è un dono immenso. Il Premio Fabula quest’anno non vuole solo premiare le storie, vuole farle vivere sulla pelle di chi partecipa», spiega il presidente dell’Associazione culturale Fabula Giovanni Serritella. Con la sinergia tra due fuoriclasse come Amendola e Leo, l’edizione 2026 si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, un vero e proprio laboratorio di sogni a cielo aperto dove l’esperienza dei grandi incontra l’immaginazione del futuro. Nelle prossime settimane verranno svelati i dettagli del programma, i temi dei laboratori e le ultime sorprese di un cast che si preannuncia stellare.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Tommaso D'Angelo
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Tommaso D'Angelo
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012