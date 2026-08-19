Premio Fabula: il 29 agosto con Edoardo Leo

Il cartellone del Premio Fabula 2026 continua a far battere il cuore e ad accendere l’entusiasmo dei giovani creativi. Dopo aver annunciato la straordinaria presenza di Claudio Amendola, il festival della scrittura svela un’altra grandissima sorpresa: Edoardo Leo salirà sul palco di questa memorabile edizione il 29 agosto. Attore tra i più amati dal pubblico, regista sensibile e sceneggiatore capace di fotografare l’anima del nostro tempo, Edoardo Leo si metterà a nudo davanti alla platea dei ragazzi del Premio Fabula. Un incontro ravvicinato, nato per condividere la magia del racconto, i segreti del set e la bellezza del mestiere di scrivere e fare cinema. «Vedere la nostra creatura crescere e accogliere giganti del cinema italiano ci riempie di un’emozione indescrivibile. Dopo Claudio Amendola, l’arrivo di Edoardo Leo non è solo un colpo straordinario, ma è la prova che la passione e la purezza dei nostri ragazzi riescono ad attrarre il meglio della cultura contemporanea. Edoardo è un esempio di dedizione e talento poliedrico: averlo con noi, pronto a dialogare con i giovani sceneggiatori e registi del domani, è un dono immenso. Il Premio Fabula quest’anno non vuole solo premiare le storie, vuole farle vivere sulla pelle di chi partecipa», spiega il presidente dell’Associazione culturale Fabula Giovanni Serritella. Con la sinergia tra due fuoriclasse come Amendola e Leo, l’edizione 2026 si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, un vero e proprio laboratorio di sogni a cielo aperto dove l’esperienza dei grandi incontra l’immaginazione del futuro. Nelle prossime settimane verranno svelati i dettagli del programma, i temi dei laboratori e le ultime sorprese di un cast che si preannuncia stellare.