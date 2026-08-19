Varenne: campione sarà tumulato a Eboli, mausoleo a lui dedicato

“Nei prossimi giorni il nostro Varenne sarà tumulato, secondo le normative sanitarie vigenti, presso l’Allevamento LJ, dove tra un mese vorremmo celebrarlo privatamente in un mausoleo a lui dedicato che successivamente resterà visitabile per il pubblico”. E’ quanto rende noto sui social l’Allevamento LJ di Eboli (Salerno), a proposito della morte del grande campione Varenne avvenuta ieri all’età di 31 anni proprio nella struttura campana.
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