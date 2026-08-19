Maiori, Raf, Alessandro Siani e Sal Da Vinci

Si parte domani, giovedì 21 agosto, con il nuovo capitolo live di Raf, che festeggia i 25 anni del successo Infinito con “INFINITO – ESTATE 2026”. Vero e proprio evergreen che continua a emozionarci, Infinito è uno dei brani “manifesto” della carriera di Raf, lunga oltre 40 anni e fatta di migliaia di live, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’artista, padre del pop in Italia, tra le voci e firme più belle e rappresentative della canzone italiana, dedicherà al suo pubblico un viaggio musicale che scandisce le tappe significative del suo percorso artistico fino al capitolo più recente, quello sanremese. Infatti il tour – organizzato da Friends & Partners, prodotto da Girotondo srl in collaborazione MOMY RECORDS – fa seguito alla straordinaria esperienza sanremese in cui l’artista ha emozionato con una ballad romantica e autobiografica Ora e per sempre – scritta insieme al figlio Samuele Riefoli, che ha anche firmato la regia del videoclip – e che anticipa l’uscita del suo nuovo disco di inediti. Raf ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese – come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore – hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, brani senza tempo cantati anche dalle nuove generazioni.

Il giorno successivo, venerdì 21 agosto, irromperà sulla scena della Costiera Amalfitana Alessandro Siani con il suo “Fake News – Live Summer Tour”, il suo ultimo show che, dopo aver conquistato i teatri di tutta Italia con un lunghissimo tour sold out, sta continuando a impazzare anche d’estate. Tra risate, emozioni e riflessioni, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani è un viaggio incredibile nato, come racconta lo stesso regista, dalla combinazione di due show «Dopo il successo dell’ultimo spettacolo “FIESTA” che ha celebrato i 20 anni dello show cult degli anni 2000 ricordando e ripercorrendo gli anni, i tormentoni e le battute entrate nell’immaginario di una generazione, ora sentivo la necessità di ritornare con uno spettacolo nuovo, che partisse dalla mia performance televisiva proposta in esclusiva per Amazon Prime “OFF LINE”, ma che mantenesse i ritmi incalzanti che contraddistinguono il mio storico “FIESTA”. Da questa combinazione nasce “FAKE NEWS”. Un titolo che suggerisce platealmente lo stress a cui siamo sottoposti nell’identificare la quantità di notizie false che ogni giorno dobbiamo riscontrare aprendo i social, ascoltando i TG o, semplicemente, confrontandoci con la gente. Gli argomenti toccati in questo nuovo show saranno numerosi, dalle offerte low cost per le vacanze, le truffe online, le bugie di coppia, l’intelligenza artificiale…ed altro. Tutto in monologo, nel luogo in cui la finzione è realtà pura. Il teatro!».

Martedì 25 agosto la scena sarà tutta per Sal Da Vinci. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, l’artista ha inaugurato una nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026 che sta attraversando l’Italia toccando festival e arene tra i più prestigiosi della stagione. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, Il tour estivo 2026 offrirà al pubblico uno spettacolo pensato per valorizzare pienamente la dimensione live di Sal Da Vinci: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. Uno show capace di restituire tutta la forza emotiva e interpretativa che da sempre caratterizza la sua presenza scenica. La vittoria al Festival di Sanremo ha rappresentato una tappa di grande rilievo nel percorso artistico di Sal Da Vinci, confermando la sua capacità di unire intensità interpretativa, tradizione melodica e una sensibilità musicale contemporanea. Per sempre sì, il brano che ha conquistato pubblico e critica sul palco dell’Ariston continua a riscuotere un grandissimo successo della canzone anche fuori dai confini nazionali, entrando in numerose playlist editoriali e ampliando la presenza dell’artista nei principali mercati digitali europei. A confermare il forte legame tra Sal Da Vinci e il pubblico sono anche i risultati sulle piattaforme digitali dove le sue canzoni registrano centinaia di milioni di streaming, numeri che testimoniano una popolarità solida e trasversale.