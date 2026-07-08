Oliveto Citra: Domani sarà inaugurato il nuovo Asilo Nido Comunale

DOMANI, alle ore 9.00, sarà inaugurato il nuovo Asilo Nido Comunale, il primo intervento strutturale concluso nell’ambito del programma di investimenti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel Comune di Oliveto Citra. Alla cerimonia parteciperanno l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola della Regione Campania, Andrea Morniroli, il Consigliere Regionale Andrea Volpe, il Vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il Presidente di ASSI, Donato Guercio, il Sindaco di Oliveto Citra, Carmine Pignata, l’Amministrazione Comunale e i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento. Realizzato grazie ai fondi del PNRR – Next Generation EU, il nuovo asilo nido amplia l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e rappresenta un investimento concreto a favore delle famiglie, dei bambini e della qualità della vita dell’intera comunità. La struttura nasce per rispondere ai bisogni delle giovani famiglie, sostenere la genitorialità e offrire ai più piccoli un ambiente moderno, sicuro e qualificato, confermando la centralità delle politiche educative nello sviluppo del territorio. L’inaugurazione assume però un significato che va oltre l’apertura di un nuovo servizio. Segna infatti l’inizio del percorso di consegna alla comunità delle opere pubbliche realizzate grazie al PNRR, un programma di investimenti che a Oliveto Citra supera complessivamente i 9 milioni di euro. Nei prossimi mesi seguiranno ulteriori inaugurazioni, dando continuità a un processo di trasformazione che sta interessando il paese attraverso interventi destinati a migliorare i servizi, riqualificare gli spazi pubblici e rafforzare la qualità della vita dei cittadini. “Il nuovo asilo nido – è il parere del Sindaco Carmine Pignata – inaugura una nuova stagione di crescita per Oliveto Citra, fondata sulla capacità di programmare, intercettare risorse e trasformarle concretamente in opere pubbliche, servizi alle famiglie, opportunità per le imprese, processi di sviluppo culturale e inclusione sociale”.