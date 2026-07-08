Notte Bianca: domenica a Portanova LDA e AKA 7even

Cresce l’attesa in città per il grande appuntamento conclusivo della XIV edizione della Notte Bianca Week-end Salerno, la manifestazione che anche quest’anno ha animato il cuore del centro cittadino con spettacoli, musica, intrattenimento, shopping e momenti di aggregazione, confermandosi uno degli eventi più attesi dell’estate salernitana. Il sipario calerà domenica 12 luglio, quando alle ore 22.00, nella suggestiva cornice di Piazza Portanova, saliranno sul palco LDA e AKA 7even, due tra gli artisti più amati dal pubblico giovane, protagonisti di un concerto che si preannuncia capace di richiamare migliaia di persone da tutta la provincia e non solo. L’evento rappresenta il momento culminante di una settimana che ha visto il centro storico e le principali vie dello shopping trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, contribuendo a rafforzare il legame tra commercio, turismo e valorizzazione del territorio. Un’iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento per cittadini, visitatori e operatori economici, offrendo un’importante occasione di promozione per le attività commerciali. Tra i commercianti si respira entusiasmo e fiducia. La Notte Bianca rappresenta infatti un’opportunità concreta per incrementare le presenze, favorire gli acquisti e far conoscere le eccellenze del commercio cittadino. «Ogni anno aspettiamo questo appuntamento con grande entusiasmo – dichiarano Roberto ed Emanuela Melucci, titolari dei negozi “Roma”, in via Francesco Paolo Volpe 7, e “Vintage”, sempre in via Francesco Paolo Volpe –. La Notte Bianca porta migliaia di persone nel cuore della città e permette alle attività commerciali di vivere giornate di grande fermento. È una manifestazione che valorizza il centro, crea socialità e contribuisce a far conoscere Salerno anche a chi arriva da fuori provincia. Siamo certi che anche quest’anno il finale sarà all’altezza delle aspettative.» Sulla stessa lunghezza d’onda Carlo De Feo, Store Manager, e Ugo Milone, Vice Store Manager di “Philosophy Outfitters”: «Manifestazioni come questa dimostrano quanto sia importante investire nella vivibilità del centro cittadino. Quando commercio, eventi e spettacolo camminano insieme, tutta la città ne trae beneficio. Il concerto finale rappresenterà sicuramente un grande richiamo e confidiamo in un’importante partecipazione di pubblico.» Grande soddisfazione anche da parte di Aniello Esposito, titolare di “Dolce & Caffè”, in via Francesco Paolo Volpe: «Per noi esercenti la Notte Bianca è una vetrina straordinaria. Non si tratta soltanto di lavorare di più, ma di accogliere persone che vivono la città con serenità, trascorrendo una serata tra musica, shopping e convivialità. È questo lo spirito che rende speciale questa manifestazione.» Parole di apprezzamento arrivano anche da Antonio Sessa, titolare del punto vendita “Superga – Robe di Kappa”, in via dei Principati: «Il centro di Salerno dimostra ancora una volta di essere vivo e attrattivo. Eventi di questa portata sostengono il commercio e rafforzano l’immagine della città. Ringraziamo gli organizzatori per il lavoro svolto e ci aspettiamo una partecipazione davvero significativa.» Non manca il contributo del settore della ristorazione. Vincenzo Sansone, titolare di “Saporia”, in Piazza Sedile di Portanova 12, sottolinea: «La Notte Bianca rappresenta una festa per tutta la città. Migliaia di visitatori scelgono di fermarsi nei locali del centro, contribuendo a creare un’atmosfera unica. È un appuntamento che unisce intrattenimento, accoglienza e qualità, elementi fondamentali per la crescita dell’intero territorio.» Per consentire al pubblico di vivere la serata conclusiva in piena tranquillità, è stato inoltre previsto il prolungamento del servizio della Metropolitana Leggera di Salerno, che resterà in funzione fino alle ore 3.00 di lunedì 13 luglio, offrendo un importante supporto alla mobilità e favorendo un rientro sicuro per le migliaia di spettatori attesi nel centro cittadino. Un sentito ringraziamento viene rivolto a tutti gli Enti che hanno patrocinato e sostenuto la XIV edizione della Notte Bianca Week-end Salerno, contribuendo alla riuscita di una manifestazione ormai entrata stabilmente nel calendario dei grandi eventi cittadini. Un riconoscimento particolare va alla Camera di Commercio di Salerno, che, grazie alla sensibilità del presidente Andrea Prete e dell’intera Giunta camerale, ha sempre dimostrato vicinanza all’iniziativa, sostenendo un progetto capace di promuovere il commercio locale, incentivare il turismo e valorizzare il tessuto economico della città. L’appuntamento è dunque fissato per domenica 12 luglio alle ore 22.00 in Piazza Portanova, dove il concerto di LDA e AKA 7even chiuderà nel migliore dei modi una XIV edizione destinata ancora una volta a lasciare il segno, confermando la Notte Bianca Week-end Salerno come uno degli eventi simbolo dell’estate cittadina e un importante motore di promozione economica, sociale e culturale per l’intero territorio.