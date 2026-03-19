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Voto di scambio, Alfieri va a processo

  • Marzo 19, 2026
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Sono finiti a processo Franco Alfieri e gli altri indagati accusati di voto di scambio politico mafioso. Pochi minuti fa il dispositivo della sentenza.

Cosentino del gruppo di Baronissi è stato condannato a quattro anni mentre Vincenzo De Cesare, incensurato, a 2 anni e 2mesi.

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