Salerno, frode fiscale : rinviati a giudizio 24 indagati

Sono 24 gli indagati rinviati a giudizio al termine dell’udienza preliminare celebrata alla cittadella giudiziaria di Salerno, dinanzi alla gup, per l’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Salerno che ha sgominato una strutturata organizzazione accusata di avere realizzato una maxi frode fiscale da 60 milioni di euro.

Secondo l’accusa, un gruppo di consulenti e professionisti guidato da un imprenditore cilentano da tempo residente a Dubai offriva a numerose imprese su scala nazionale la documentazione necessaria per accedere indebitamente a crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

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