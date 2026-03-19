Salernitana, tocca a Capomaggio

di Marco De Martino

SALERNO – Da trascinatore assoluto nel girone d’andata a grande delusione in quello di ritorno: la parabola discendente di Galo Capomaggio in questa stagione è stata, finora, inesorabile. Dopo aver rappresentato il fiore all’occhiello del club granata nella campagna trasferimenti estiva, quando il ds Faggiano riuscì a strapparlo al Cerignola superando la forte concorrenza del Catania, il centrocampista argentino ha avuto un ottimo impatto con la nuova realtà salernitana. Nella prima parte di stagione il regista è infatti riuscito a mettere la firma su due assist e su cinque gol, quattro dei quali risultati decisivi ai fini del risultato, con addirittura una doppietta realizzata nell’ultimo turno all’Arechi contro il Foggia. Un bottino di tutto rispetto per Capomaggio che però, nel 2026, ha subito una preoccupante involuzione. Complice anche l’arretramento in difesa voluto da Giuseppe Raffaele, i numeri dell’argentino si sono azzerati e, pian piano, le prestazioni sono diventate sempre più negative. Il picco più basso Capomaggio l’ha toccato dieci giorni fa, nel match contro il Latina quando, con la squadra appena passata in vantaggio, è stato protagonista di un’entrata immotivata e sconsiderata ai danni del portiere avversario rimediando un cartellino rosso che ha costretto i suoi compagni a giocare in inferiorità numerica per gran parte della gara. La squalifica di una sola giornata ha concesso così a Capomaggio una settimana di riflessione nella quale ha ricaricato le batterie, soprattutto sotto il profilo mentale, per farsi trovare pronto da Cosmi in vista della sfida contro il Team Altamura. E contro la formazione pugliese l’argentino potrebbe ritrovare una maglia da titolare, complice anche la squalifica a sorpresa rimediata da Carriero a Crotone. Una occasione che Capomaggio non dovrà lasciarsi sfuggire per invertire la parabola e ricominciare ad essere un uomo determinante per la Salernitana in questo finale di stagione.