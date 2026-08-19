Salernitana, Cosmi pensa alle due punte

di Marco De Martino

SALERNO – Come ampiamente anticipato, la Salernitana ieri pomeriggio ha ufficializzato altre due operazioni, una in entrata e una in uscita. Il club granata ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Sorrento per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Eugenio D’Ursi. Il classe 1995 ha firmato un contratto con la Salernitana fino al 30 giugno 2028. D’Ursi è già pronto a vivere la sua nuova avventura con la maglia granata e, all’uscita dalla sede sociale dopo la firma, ha parlato ai presenti mostrando entusiasmo per l’inizio della stagione: «Ci vediamo lunedì allo stadio. La gara da ex contro il Sorrento? Sono sempre pronto. Sono carico e speriamo di fare un gran campionato. Felicissimo di essere qui, darò tutto per questi colori e per la tifoseria». Parole che testimoniano la voglia dell’attaccante di iniziare subito a lavorare con i nuovi compagni e di conquistare i tifosi granata. D’Ursi ritroverà inoltre da avversario il Sorrento, squadra dalla quale arriva e contro cui potrebbe affrontare proprio il suo esordio ufficiale in granata. Per far posto al bomber, Cosmi potrebbe modificare l’assetto tattico passando dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2, anche per consentire a Lescano di essere meno solo ed avere un partner con cui dialogare. Contestualmente, la Salernitana ha ufficializzato anche la cessione di Franco Ferrari. L’attaccante argentino, classe 1995, lascia il club granata per trasferirsi a titolo definitivo al Guidonia Montecelio. Si chiude così l’esperienza dell’argentino a Salerno, mentre per la società prosegue il lavoro sul mercato per completare la rosa in vista del campionato.