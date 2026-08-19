BCC Magna Grecia cresce e rafforza il sostegno al territorio

Raccolta totale a 1,68 miliardi e importante crescita della raccolta indiretta (+20,00% nei dodici mesi). BCC Magna Grecia chiude il primo semestre 2026 con risultati che confermano solidità patrimoniale, capacità reddituale e vicinanza alle famiglie e alle imprese dei territori serviti. La raccolta complessiva raggiunge 1,68 miliardi di euro, mentre la raccolta indiretta sale a circa 445 milioni di euro, con un aumento su base annuale di 75 mln di euro, segnando un incremento prossimo al 20 % rispetto a giugno 2025. Gli impieghi alla clientela superano i 700 milioni di euro, confermando il sostegno della banca all’economia locale. Il dato del Cost Income al 63,87% conferma un equilibrato profilo gestionale a testimonianza di un andamento della Banca con profili di efficientamento sempre crescenti. «I risultati raggiunti nel primo semestre confermano la forza del modello cooperativo della nostra banca e la fiducia che soci e clienti continuano ad accordarci», dichiara il Presidente del Consiglio di amministrazione Giuseppe Tuozzo. «Continuiamo a generare valore mantenendo saldo il legame con le comunità e sostenendo lo sviluppo dei nostri territori con responsabilità e visione di lungo periodo. La crescente fiducia e la confermata stima di Soci e Clienti ci gratificano e ci spingono a lavorare nella costruzione di un modello di Banca che sia del Territorio e dei Soci. Il lavoro portato avanti da questo Consiglio di amministrazione, in grande sinergia con il Collegio Sindacale, ha come obiettivo il consolidamento del ruolo della nostra Banca, come faro e volano di sviluppo per l’economia locale». «L’andamento positivo delle principali grandezze economiche, frutto di importanti performance in ambito commerciale, testimonia l’efficacia del percorso intrapreso», aggiunge il Direttore Generale Salvatore Angione. «La crescita della raccolta indiretta, l’ormai costante crescita delle erogazioni creditizie, il miglioramento dell’efficienza operativa e la solidità patrimoniale ci consentono di continuare a investire in innovazione, qualità del servizio e vicinanza ai clienti. Un sentito ringraziamento ai nostri collaboratori per la qualificata prestazione che mettono a disposizione dei nostri Soci e dei nostri clienti.». Numeri che raccontano una banca solida, ma soprattutto una banca che continua a investire nelle relazioni e nelle opportunità dei territori in cui opera. BCC MAGNA GRECIA BCC Magna Grecia aderisce al Gruppo BCC Iccrea. Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore Gruppo Bancario Cooperativo italiano e il 9° a livello mondiale per ricavi. È inoltre l’unico Gruppo Bancario nazionale a capitale interamente italiano, il secondo per numero di sportelli e tra i 7 istituti bancari a rilevanza sistemica in Italia. Il Gruppo, ai vertici di sistema per solidità patrimoniale, è costituito da 111 Banche di Credito Cooperativo, presenti in più di 1.700 comuni italiani con oltre 2.400 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla Capogruppo BCC Banca Iccrea. Il Gruppo partecipa alla Fondazione del Credito Cooperativo “Tertio Millennio” – ETS, organismo senza scopo di lucro istituito nel 2002 nell’ambito del Credito Cooperativo per sviluppare attività di solidarietà sociale in Italia e all’estero.